Lazio, la panchina fa felice Sarri: l’analisi. Il tecnico sta trovando risposte positive anche da chi fino a qualche tempo fa sembrava marginale al progetto

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana uno dei limiti che vengono spesso attribuiti alla Lazio è quello della rosa corta. Titolari degni dei top club italiani e riserve che non hanno lo stesso valore.

Un punto rimarcato spesso anche dal comandante Sarri che soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo ha spesso dovuto fare i conti con gli uomini contati. Situazione diversa invece in mezzo al campo dove l’inaspettata esplosione di Marcos Antonio è ormai più che una certezza. Con questo rendimento può insidiare anche Vecino e Cataldi in cabina di regia. Il tocco finale è la rete messa a segno da Basic, il gol realizzato contro il Sassuolo potrebbe rappresentare la svolta per il croato.