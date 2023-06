Lazio, la nuova campagna abbonamenti: ecco tutte le info e i dettagli. La società punta a superare quota 30.000 tessere

Come riporta Il Tempo, la Lazio ha chiuso al quinto posto come media spettatori in campionato, con quasi 45mila spettatori di media.

Nei prossimi giorni partirà la nuova campagna abbonamenti. Tutto è pronto: prezzi standard e iniziative con la prelazione degli abbonati ma anche la possibilità per gli altri di acquistare posti in Tevere, Monte Mario e distinti Sud (non quelli venduti l’anno passato). Dopo gli oltre 26mila abbonati della stagione appena conclusa, il club punta a superare quota 30.000 tessere e per farlo vuole riaprire anche una parte della curva Maestrelli. Il presidente Lotito nelle prossime ore darà l’ok definitivo e i tifosi potranno abbonarsi per la stagione 2023-2024.