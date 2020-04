Lazio, la Juventus piomba su Luis Alberto: muro dei biancocelesti

Secondo il Daily Express, la Juventus sarebbe pronta a farsi avanti con la Lazio per l’acquisto di Luis Alberto

La bomba arriva dall’Inghilterra: Luis Alberto in orbita Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Express, noto periodico inglese, i bianconeri, in cerca di rinforzi di qualità per il centrocampo in vista della prossima stagione, sarebbero pronti a sferrare l’assalto al centrocampista spagnolo della Lazio. Assalto, però, rispedito al mittente, data la volontà chiara della società biancoceleste e del centrocampista di rinnovare il contratto in essere e proseguire il percorso insieme.