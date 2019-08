Lazio, la giornata mondiale dei mancini: la formazione scelta dal club – FOTO

Per la giornata dei mancini la Lazio ha pubblicato sui propri social una speciale formazione, composta da cinque giocatori

Per la giornata mondiale dei mancini, che ricorre oggi 13 agosto, la Lazio ha voluto pubblicare una speciale formazione di calcio a cinque, composta dai migliori giocatori di piede mancino che abbiano mai vestito la casacca biancoceleste. Il portiere prescelto è Marchetti, poi Mihajlovic e Radu in difesa. In attacco, invece, la coppia formata da Signori e Vieri. Alla fine del post, presente anche una domanda: «Avreste scelto gli stessi 5?». E le risposte non sono mancate: Acerbi, Favalli, Lopez e Salas i nomi più citati dai tifosi capitolini.