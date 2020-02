Lazio, la felicità di miss Inzaghi: «Momenti indimenticabili, siete grandi ragazzi!» FOTO

Lazio, anche la moglie di mister Inzaghi, Gaia, ha espresso tutta la sua felicità dopo la vittoria di ieri sera

Felicità alle stelle in casa Lazio e non potrebbe essere altrimenti vista la bellissima vittoria, con sorpasso, dei biancocelesti sull’Inter. Tra i tanti che hanno fatto i complimenti alla squadra di Inzaghi c’è anche la moglie Gaia che così ha scritto in un post su Instagram.

«Godiamoci questi momenti indimenticabili… Forza Lazio… siete dei grandi ragazzi… dei campioni…una serata bellissima iniziata con le coreografie del gemellaggio !! Serata unica, grazie a tutti».