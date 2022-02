Lazio, la difesa è tornata un bunker. E Acerbi...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha invertito la rotta trovando una notevole solidità difensiva nell’ultimo mese, E Acerbi si avvicina al rientro

La difesa della Lazio ha svoltato. Dopo aver sbandato più volte nel corso del campionato con ben 39 goal subiti, nelle ultime 5 partite tra campionato e Coppa Italia Strakosha e Reina non hanno dovuto raccogliere palloni dentro la propria rete. Per trovare una striscia migliore in generale bisogna risalire al 2011 con Reja in panchina, limitandosi al campionato bisogna riavvolgere il nastro fino all’annata 2015 con Pioli.

Lo sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero che pone l’accento sul recupero a buoni livelli di Patric, tornato nelle grazie di Sarri, e della leadership di Luiz Felipe che non ha minimamente risentito dell’assenza di Acerbi. Proprio l’esperto centrale si avvicina al rientro.

Domani l’ex Sassuolo svolgerà gli esami strumentali: l’obiettivo è sempre quello di tornare tra la sfida col Bologna di sabato e l’andata degli spareggi di Europa League col Porto.