Lazio, la difesa di ferro di Sarri: i numeri da record della retroguardia biancoceleste. La crescita della difesa biancoceleste è esponenziale

La Lazio di Sarri ha la migliore difesa del campionato di Serie A con 20 gol subiti in 29 partite giocate e avendo mantenuto per 16 gare la porta inviolata.

Grazie al grande lavoro di Maurizio Sarri la retroguardia biancoceleste in un anno e mezzo è cresciuta in modo esponenziale, dal record negativo dei 58 gol incassati dal tecnico l’anno scorso alle 10 trasferte fatte su 14 senza subire gol, riuscendo a consolidare il secondo posto in campionato provando a centrare l’accesso in Champions.