Lazio, la crisi continua. Ma le statistiche sono incoraggianti…

In casa Lazio i due ko consecutivi hanno aperto una crisi, ma i precedenti sono incoraggianti

La Lazio stasera contro il Parma è chiamata ad una reazione dopo i due ko di fila contro Spal e Cluj. I precedenti però sono incoraggianti – come riporta Il Corriere dello Sport – raramente la squadra di Inzaghi ha steccato 3 partite consecutive. Il bilancio, dopo due partite senza successi, è di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Solo nella scorsa stagione ben 4 volte su 5 è arrivata la vittoria, fa eccezione lo sfortunato trittico di partite tra Siviglia (doppia sconfitta sia in casa che fuori) e Genoa (2-1 maledetto a Marassi), ma in quel caso la rosa fu decimata dai tanti infortuni.