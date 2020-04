Lazio, la Champions è ad un passo: tredici anni dopo l’ultima volta

Lazio, l’obiettivo stagionale è stato quasi raggiunto dai biancocelesti che hanno un grande margine sulla Roma

Non si ha la certezza di come finirà questa stagione, se alla fine sarà portata a termine o se il tutto si chiuderà qui utilizzando la classifica attuale con 12 gare ancora da giocare. Se la Lazio culla il sogno scudetto l’obiettivo stagionale, ovvero la Champions League, è a portata di mano.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti se non si riprenderà la squadra di Inzaghi entrerà di diritto in Champions, se invece si dovesse riprendere ai biancocelesti servirebbero 19 punti per la sicurezza. 17 sono i punti di vantaggio sulla Roma, quinta, con una migliore differenza reti che fa si che si ragioni su quota 18 punti. La Lazio è vicinissima al suo obiettivo che manca da ormai 13 anni.