Lazio, la squadra biancoceleste si prepara per il match di lunedì con sorrisi ed energia e l’allenamento viene immortalato sui social

Archiviata la gara vinta con il Torino, la Lazio lunedì sera torna in campo per un altro match decisivo per la zona Champions contro la Fiorentina di Italiano. La squadra biancoceleste non ha perso tempo, e si è messa subito a lavoro come dimostra il post social