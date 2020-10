Lazio, la batosta di Genova e la rinascita col Dortmund per la svolta decisiva

Lazio, alla sconfitta di Genova con la Samp è seguita l’impresa Champions con il Borussia Dortmund: può essere la svolta della stagione.

Bastano le note della Champions per rivedere il gioco e la grinta. Non riescono ancora a svegliarsi, i tifosi, da martedì sera. La magica notte contro il Borussia fa ritrovare alla Lazio se stessa. Quella che si era persa durante l’ultima quarantena. L’anno scorso la sveglia era suonata fra il primo e il secondo tempo contro l’Atalanta, l’augurio è che l’ultima possa segnare davvero lo spartiacque di questa nuova annata. I biancocelesti hanno iniziato a stento questo campionato e, dopo il lockdown, hanno toccato il punto più basso a Genova. Quella batosta però può rappresentare l’inizio di una nuova era. Nessuno si poteva aspettare in Champions una simile meraviglia.