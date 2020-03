Lazio, il messaggio dell’ex Kozak: «Forza Italia!» FOTO

Lazio, anche l’ex biancoceleste Libor Kozak ha voluto mandare un messaggio di sostegno in questo periodo buio che sta attraversando l’Italia

L’Italia sta vivendo un momento critico in questi giorni. Da ieri tutta la nazione è stata proclamata zona rossa fino almeno al 3 aprile.

Tantissime le iniziative da parte di personaggi famosi e non solo e anche i messaggi di affetto da tutto il mondo. Tra i tanti c’è anche quello di un ex biancoceleste. Libor Kozak ha infatti nel suo piccolo far arrivare il suo sostegno: «Forza, forza Italia!».