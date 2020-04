Lazio, Kozak: «Klose il migliore con cui abbia giocato»

L’ex attaccante della Lazio è tornato a parlare della sua esperienza in biancoceleste, focalizzandosi sul suo mentore Klose

Libor Kozak ha vissuto 4 stagioni con la maglia della Lazio, collezionando 88 presenze e diventando, nel 2013, il capocannoniere dell’Europa League.

Oggi è uscita la sua intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ricorda il suo trascorso in biancoceleste: «Firmai il contratto sul cofano di una macchina. Provavo a imitare Miroslav Klose in tutto, sia dentro che fuori dal campo. Quando mi chiedono qual è l’attaccante più forte con cui ho giocato rispondo sempre ‘Miro’. Mai visto uno così, aveva tutto». L’attaccante ceco si è anche espresso sul percorso di Simone Inzaghi come allenatore: «Non pensavo potesse diventare un allenatore così bravo, così vincente».