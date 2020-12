Lazio-Konami, Lotito: «Una partnership vincente»

Una nota sul sito ufficiale della Lazio sulla partnership con la Konami

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha ufficializzato con una nota sul sito ufficiale del club la nuova partnership con Konami.

«Accolgo con grande piacere l’ingresso del Brand Konami all’interno della Famiglia S.S. Lazio. Sono certo che la partnership ci condurrà verso lo sviluppo di progetti che permetteranno alla Lazio di aumentare la notorietà e la visibilità a livello internazionale. È bello lo spirito con cui in questi mesi di difficoltà Konami ha lavorato per realizzare una collaborazione che sarà vincente. Saremo felici di essere presenti in Giappone in occasione di due eventi organizzati da Konami per promuovere attività volte allo sviluppo ed all’aumento della notorietà del Brand Lazio non appena la pandemia lo permetterà. I valori di Konami, leader mondiale nei videogiochi, si sono sposati appieno con lo spirito della Famiglia Lazio sviluppando insieme, per il nostro settore giovanile, un percorso di formazione legato al Progetto Post Carriera. I nostri giovani e le nostre calciatrici potranno seguire un Corso di Formazione organizzato da Konami legato alla formazione di nuovi programmatori di videogiochi. È un valore aggiunto quando due Brand internazionali si uniscono per creare e sviluppare nuove opportunità».