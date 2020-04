Lazio, Kishna: «Pronto a tagliarmi lo stipendio, sono grato alla società»

Il giocatore è ancora sotto contratto con la Lazio nonostante sia fuori rosa da un po’. Kishna si è espresso sul taglio degli stipendi

Doveva essere un astro nascente del calcio europeo, purtroppo, soprattutto per le tasche di Lotito, Ricardo Kishna si è rivelato una meteora.

L’olandese è ormai fuori dai piani della Lazio da molto tempo, ma il suo contratto è ancora in essere: scadrà il prossimo giugno. Coinvolto dal possibile taglio degli stipendi, il giocatore ha parlato così ai microfoni di Rtl Nieuws: «Ero negli Stati Uniti per recuperare dall’infortunio al ginocchio, ho avuto difficoltà per tornare in Olanda. Ora con la mia ragazza siamo a casa ad Amsterdam, al sicuro. Ho un contratto con la Lazio, non ho parlato con il club. Si parla di contratti automaticamente rinnovati per qualche altro mese, vedremo. Ho un po’ di soldi da parte, non è un problema. Se devo tagliarmi lo stipendio sono pronto a farlo, non posso parlare male del club. Mi hanno rinnovato l’accordo quando ero fuori per molte partite. Sono grato alla società».