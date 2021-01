Kamenovic comincia a seguire i profili social della Lazio

L’esterno sinistro Kamenovic, in forza al Čukarički ed accostato spesso alla Lazio negli ultimi giorni, ha iniziato a seguire i profili ufficiali del club biancoceleste. Il classe 2000 fa parte della scudetia di Kezman, già procuratore di Milinkovic e Marusic. Nel caso in cui capitan Lulic non dovesse dare garanzie fisiche nei prossimi giorni, la società potrebbe tuffarsi sul mercato ed approfondire il profilo in questione.