Kamada Lazio, con Tudor è tornato protagonista: la nuova versione del giocatore

Kamada Lazio, con Tudor il giapponese è tornato protagonista: la nuova versione del giocatore. Tutti i dettagli

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Daichi Kamada punta il derby da titolare. Nelle due stracittadine di questa stagione il giapponese della Lazio è sceso in campo per appena otto minuiti. Nel finale della sfida d’andata, mentre è rimasto in panchina nel confronto di Coppa Italia. Con l’arrivo di Tudor Kamada è stato scongelato. Con il 3-4-

2-1 del tecnico croato il 27enne è stato rilanciato.

Il giapponese ha ripreso fiducia. È tornato a sentirsi al centro delle scelte dell’allenatore. Con orgoglio nel derby vuol giocarsi la sua grande chance.