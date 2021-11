Sarri senza Immobile: Pedro falso nove con la Juve

Sarri si è arreso all’indisponibilità di Immobile ma recupera Pedro: lo spagnolo pronto a fare il centravanti con Zaccagni e Felipe Anderson

Alla fine toccherà al falso nove. Maurizio Sarri, arresosi all’indisponibilità di Ciro Immobile, sta maturando in maniera definitiva la scelta di giocare con Pedro centravanti, supportato ai lati da Zaccagni e Felipe Anderson, nella gara di domani contro la Juventus.

Come riportano Corriere dello Sport e Gazzetta infatti, lo spagnolo ex Chelsea ha recuperato dopo il pestone subito mercoledì in allenamento da Radu. La caviglia non si è gonfiata e ieri Pedro si è allenato regolarmente. Sarri chiederà al suo tridente leggero di cambiare spesso di posizione per mandare in confusione la retroguardia bianconera e per cercare di non avvertire troppo l’assenza di Ciro. Resta molto remota poi la possibilità che il Comandante cambi idea nell’immediata vigilia e lanci Muriqi nel ruolo di centravanti. Dopo la pesante sconfitta di Bologna, l’ultima partita col kosovaro titolare, Muriqi ha giocato solo gli ultimi cinque minuti con l’Atalanta a Bergamo. Sarri non vuole correre altri rischi.