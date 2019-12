Lazio-Juventus, Skriniar: «Il miglior risultato per stasera? I bianconeri non devono vincere»

Lazio-Juventus, le parole sul match del difensore nerazzurro Milan Škriniar ai microfoni di SportMediaset

Lazio-Juventus, una sfida che non interessa solo le due tifoserie biancoceleste e bianconera. Dopo il pareggio a porte inviolate fra Inter e Roma, la squadra di Conte perderebbe la vetta della classifica in caso di vittoria della Juventus stasera all’Olimpico. In merito a questo ha parlato il nerazzurro Milan Škriniar e ha detto ai microfoni di SportMediaset:

«Sarebbe bello se la Juventus non vincesse, ma noi pensiamo a noi stessi e andiamo partita dopo partita. Il campionato è ancora lungo, mancano tante partite, vediamo alla fine cosa succede.»

