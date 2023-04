Lazio-Juventus, si giocherà in un Olimpico sold out

Arrivano i dati ufficiali sugli ultimi tagliandi rimasti per la sfida di stasera contro la Juventus

L’Olimpico è pronto per ospitare la sfida Lazio e Juventus, lo si deduce dal fatto che i biglietti per il match sono stati praticamente divorati dai tifosi.

Qualche tagliando rimasto in tribuna Monte Mario e in Curva Maestrelli, ci danno la certezza che stasera lo stadio sarà un vero e proprio inferno biancoceleste. La Curva Nord ha richiesto a tutti di portare una bandierina biancoceleste, per dar vita ad una bellissima coreografia.