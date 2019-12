Lazio, Ravanelli: «Sarà una partita spettacolare»

Durante l’antivigilia di Juventus-Lazio, ha voluto dire la sua chi conosce bene entrambe le parti: Fabrizio Ravanelli

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Juventus-Lazio, che decreterà il primo trofeo della stagione 2019/20.A TuttoJuve ha espresso il suo parere il doppio ex che da entrambe le parti è stato campione d’Italia: Ravanelli.

Penna Bianca si è così espresso sulla finale: «Penso che sarà una partita spettacolare, entrambe sono squadre che provano sempre a giocare a calcio. Il pronostico vede favorita la Juventus, all’Olimpico aveva fatto una mezz’ora straordinaria anche se poi il risultato non è stato positivo. E spesso ci dimentichiamo di questo. La Lazio, però, è un avversario sempre pericoloso e i ragazzi di Sarri dovranno prestare molta attenzione. I biancocelesti hanno giocatori da Champions come Immobile, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Correa che sono sempre in grado di cambiare la partita. Per tornare a casa con la coppa, i bianconeri dovranno dare il massimo di loro stessi».