Lazio Juventus, Ledesma: «Sabato pochissime certezze…»

Lazio Juventus, l’opinione di Ledesma sulla partita del prossimo sabato all’Olimpico contro la Vecchia Signora.

Intervenuto ai microfoni di JuveNews.eu, Cristian Ledesma ha analizzato la prossima partita tra Lazio e Juventus: «La vedo una partita con poche certezze. La Juve rimane sempre una squadra dominante ma nelle ultime partite non è riuscita a dare l’impatto forte che ha sempre avuto. Rispetto all’anno scorso qualche calo si nota, sono ancora nella fase in cui devono percepire bene il gioco che vuole imporre Sarri. La Lazio viene da un bel po’ di partite giocate in un certo modo e con un’intensità elevata, però vai a giocare con la potenza per eccellenza del calcio italiano. La vedo una partita con pochissime certezze, non dico: “La Juve è molto più forte e andrà così”».

LOTTA CHAMPIONS – «Lazio superiore al Napoli? Non credo. Sul piano del gioco stanno dimostrando di sapersi esprimere meglio ma il Napoli ha una rosa più competitiva, alla lunga. Poi si vedrà a marzo come arrivano le due squadre, che crescita hanno, se ci saranno infortuni o meno e, soprattutto, se chi verrà chiamato in causa riuscirà a dare lo stesso contribuito di chi gioca sempre, perché prima o poi qualcuno dovrà rifiatare. Ad oggi si sta dimostrando superiore e credo possa arrivare in Champions» .