Lazio, Inzaghi affronta la Juventus per la prima volta da terzo: i numeri

Lazio, Inzaghi affronta la Juventus da terzo in classifica per la prima volta. E le statistiche delle ultime sette giornate permettono di sognare…

Mai così in alto, prima di incontrare la Juventus: Simone Inzaghi affronta la Vecchia Signora da terzo in classifica. Come riporta il Corriere dello Sport, non era mai successo prima d’ora. In più, il fattore campo può essere decisivo: l’Olimpico è una casa sicura, per la Lazio, che nelle ultime 8 gare casalinghe non si è mai fatta male. Da Lazio Bologna (3-3) del 20 maggio scorso a Lazio Udinese di domenica scorsa, la squadra d’Inzaghi coltiva un trend impeccabile sulle rive del Tevere.

Solo la Juventus ha un bottino migliore tra le proprie mura amiche: 19 punti conquistati, due in più della Lazio a 17 punti che quindi si classifica seconda – prima dell’Inter a 16 punti – in questa particolare graduatoria. E per sognare, in vista di sabato sera, c’è anche il dato positivo delle ultime sette giornate di campionato in cui Inzaghi e compagnia sono riusciti a raccogliere più punti dei bianconeri: 19 contro 17. Sognare si può.