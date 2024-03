Lazio-Juventus, Impallomeni: «Mi aspetto i biancocelesti aggressivi, Immobile? Partirei con lui dal 1’» Il pensiero dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato della prossima sfida di campionato tra Lazio e Juventus:

Lazio – Juve? Secondo me Castellanos entra meglio di Immobile durante la partita, quindi partirei sempre con il capitano dal 1′. Sulla sfida dicevo nei giorni scorsi che sarà difficile per la Juve fare risultato, per diversi motivi. Mancheranno in attacco pezzi importanti ad esempio. Dall’altra parte c’è un cambio in panchina, mi aspetto una Lazio aggressiva che potrà mettere in difficoltà la Juve