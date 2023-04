Lazio Juventus, i precedenti tra Sarri e Allegri

In vista della sfida contro i bianconeri, rivediamo i precedenti tra i due tecnici

Mancano pochi giorni alla sfida tra Lazio e Juventus, ennesimo confronto tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

I due tecnici toscani si sono sfidati molteplici volte, dalla Serie C, fino alle panchine di Serie A: in 16 incontri, il tecnico bianconero ha vinto 9 volte, 3 gare finite in pareggio e 3 sono le vittorie di Sarri, l’ultima arrivata con il gol di Koulibaly quando sedeva sulla panchina del Napoli.