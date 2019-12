Lazio-Juventus, sedici anni fa le reti di Fiore e Corradi fissano il punteggio sul 2-0 FOTO

Lazio-Juventus, sedici anni fa i biancocelesti battevano i bianconeri all’Olimpico grazie alle reti di Fiore e Corradi

Sono passati sedici anni ma alcuni piacevoli ricordi non svaniscono mai. Nel 2003, oggi, la Lazio batteva la Juventus all’Olimpico. Quasi una casualità in vista della gara di domani tra biancocelesti e bianconeri in programma all’Olimpico alle 20:45.

Proprio il sito ufficiale della Lazio ha ricordato quella giornata, le reti furono di Corradi e e Fiore che fissarono il risultato sul 2-0.