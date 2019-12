Lazio Juventus, Dazn ricorda l’ultima doppietta di Nedved FOTO

Lazio Juventus, accadeva diciotto anni fa: Pavel Nedved realizzava una doppietta ai bianconeri, l’ultima per lui in biancoceleste

Sale la febbre in vista del match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. Intanto sul profilo social di Dazn il ricordo va ad un Lazio Juventus del 2001. Quell’anno in campo per i biancocelesti c’erano Veron, Nedved e Crespo, per i bianconeri invece Davids, Zidan e Del Piero.

Quel match finirà con la vittoria della Lazio per 4-1 con una doppietta di Pavel Nedved, l’ultima tra l’altro che segnerà contro la Juventus. Dalla stagione successiva infatti il ceco passerà al club di Torino per poi non andare più via.