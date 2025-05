Lazio Juventus, le condizioni di Lazzari e Tavares in vista del match decisivo per il quarto posto: le ultime

Lazio Juventus, ecco la situazione aggiornata di Lazzari e di Nuno Tavares in vista del match di Serie A contro i bianconeri

Due pedine importanti che avrebbero potuto fornire un sostanziale contributo alla squadra e aiutare la Lazio a scavalcare la Juventus in questo rush finale sono Lazzari e Nuno Tavares. I due laterali biancocelesti hanno fornito grande aiuto alla società nel corso di questa stagione, e ora è il momento di sacrificare le ultime forze.

Mancano pochissime partite al termine della stagione e ogni punto è decisivo in ottica Champions. Nonostante i capitolini stiano facendo ingenti sforzi per recuperare in tempo i due giocatori, sembra proprio che entrambi non siano ancora al 100% e che potrebbero quindi partire dalla panchina nella prossima partita contro la Juventus. Nuno Tavares, in particolare, è considerato un elemento chiave per l’attacco, e le prossime 24 ore saranno decisive per il suo eventuale recupero.