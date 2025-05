Lazio Juventus, Baroni pronto per la resa dei conti? Serve vincere per la conferma in biancoceleste nella prossima stagione...

Lazio Juventus, match crocevia per la stagione biancoceleste: la carriera di Baroni appesa a questa decisiva sfida per il quarto posto

Lazio Juventus sarà una partita decisiva non solo per guadagnare il quarto posto e, così, anche la qualificazione alla prossima Champions bensì dall’esito di questo match dipende anche il futuro stesso del tecnico Baroni.

L’ex Verona infatti, stando a quanto scritto da il Corriere dello Sport, sarebbe in bilico in vista del prossimo campionato e, per salvarsi, deve necessariamente accedere alla Coppa dalle grandi orecchie per mantenere la fiducia della società. Riuscirà il tecnico a compiere tale impresa?