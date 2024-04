Lazio Juve, Orlando analizza: «Partita equilibrata, questa cosa ha fatto la differenza»

Lazio-Juve, Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato la semifinale di ritorno in Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Lazio-Juve:

PAROLE – «Una partita che si è giocata sui 180 minuti e penso che alla fine sia stata equilibrata, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La differenza l’ha fatta la capacità della Juventus di sfruttare a pieno tutte le occasioni da gol. Se non ci ricordiamo male, la Lazio ha fatto una buona partita anche a Torino, con la differenza che non è riuscita a segnare e il 2 a 0 dell’andata è stato determinante. Nel ritorno, la squadra di Tudor, l’aveva riaddrizzata, ma poi i bianconeri alla prima occasione hanno trovato il gol. Sono stati bravi a non perdere la testa, a rimanere in partita e poi Milik a pochi minuti dalla fine è stato decisivo».