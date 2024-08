Lazio Juve, si torna a parlare del rigore su Zaccagni: l’analisi di Rocchi. Le parole del designatore arbitrale

Nel nuovo programma Decido Io in onda su Dazn, nel quale si analizzano le decisioni arbitrali più discusse, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è tornato a parlare del mancato rigore su Zaccagni in un Lazio–Juventus della scorsa stagione. Di seguito il confronto con Mazzoleni, arbitro del match:

Rocchi: «Questo è OFR (On Field Review), è talmente ingenuo il difensore, talmente fuori contesto, che non potete salvarlo».

Mazzoleni: «A me ha fregato il fatto che la palla non gli arriva, l’ho valutato come una trattenuta da calcio d’angolo».

Rocchi: «Il suo ragionamento è giusto al 98% dei casi, questo rientra in quel 2%».