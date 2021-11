Lazio Juve, Sarri predica la calma: la richiesta a Milinkovic

Lazio nervosa dopo il rigore concretizzato dalla Juve. Sarri ha riportato la calma, facendo una richiesta ai suoi, soprattutto a Milinkovic

Partita accesissima all’Olimpico, Lazio e Juve sono partite subito forte coi bianconeri che sono passati in vantaggio grazie al penalty assegnato da Di Bello. La decisione del fischietto pugliese, però, oltre ad aver sollevato non poche polemiche ha destabilizzato i biancocelesti che, dopo la rete di Bonucci, sono apparsi molto innervositi.

Sarri ha così predicato ai suoi calma, chiedendo inoltre – come riportato da DAZN – a Milinkovic: «4-4-1-1 in non possesso, tu vai su Locatelli».