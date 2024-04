Lazio Juve, Pruzzo: «Tudor? Ha preparato bene la sfida, ma ha sbagliato una cosa». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex attaccante della Roma e oggi commentatore Roberto Pruzzo ha analizzato la vittoria di ieri della Lazio contro la Juventus, che non è bastata però per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Non avrei tolto Castellanos e Felipe, la Juventus era in difficoltà coi tre dietro, non me li ricordavo così. E invece Tudor che l’ha preparata bene ha poi sbagliato con i cambi. Voleva gestire la partita e andare ai supplementari. L’ha preparata bene ma non l’ha conclusa, non si toglie mai il migliore in campo che è Castellanos ».