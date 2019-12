Durante l’inizio della gara tra la Lazio e la Juventus è avvenuto un fatto davvero piacevole per tutti i laziali

E’ accaduto un fatto davvero piacevole per tutti i tifosi laziali nell’inizio di gara tra Lazio e Juventus. Quando le squadre si sono disposte in fila, il bambino accompagnato da Dybala, appena è stato inquadrato dalle telecamere, ha battuto il proprio pugno sullo stemma della maglia biancoceleste. La carica non è arrivata solamente dagli spalti, ma anche da qualche ‘infiltrato’.