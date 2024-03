Lazio Juve, Impallomeni analizza la sfida: «Ecco cosa mi aspetto dalla gara dell’Olimpico. Tudor deve intervenire su questo aspetto»

Lazio-Juve, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato la sfida di domani sera all’Olimpico

Intervistato da TMW, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato così la sfida di domani tra Lazio e Juve:

PAROLE – «È entrato adesso e contro la Juve conterà la corsa, il contrasto, il carattere. Quando c’è l’intervento in corsa devi agire più sulla testa dei giocatori, come ha fatto De Rossi all’inizio. Mi aspetto una Lazio arrabbiata, che si possa scuotere. Allegri? Contro la Lazio mi aspetto Kean dal 1′ insieme a Yildiz. Mancano Milik e Vlahovic, se ti si mette male la cambi con Chiesa magari. È uno che ti può dare inventiva, colpi, al momento giusto. Se Kean non fa la partita però la Lazio è già a metà dell’opera. Credo che Allegri sia affaticato da questo triennio. Deve convincere i giocatori della Juventus e deve farlo vincendo. E lui lo sa. Deve convincersi lui poi che il calcio sta andando in una direzione differente».