Lazio Juve, Focolari: «La squadra di San Pietroburgo non basta per vincere»

Ai microfoni di RadioRadio ecco le parole di Furio Focolari in ottica della gara di domenica tra Lazio e Juventus

Nel corso della trasmissione radiofonica “RadioRadio Lo Sport” è intervenuto Furio Focolari per presentare la sfida domenicale tra Lazio e Juventus. Di seguito le parole del giornalista Furio Focolari:

«La Lazio dobbiamo vedere quale sarà, ieri mi è piaciuta per il cuore ma non come squadra. Deve fare meglio. Questi ragazzi che sostituiscono i titolari possono far bene una o due partite su adrenalina e spirito di gruppo, ma alla quarta non so quanto possano reggere, è essenziale che la Lazio recuperi titolari. La Juve non mi entusiasma, non lo ha fatto nemmeno ieri in Champions League col Ferencvaros. La partita ci sarà, credo però che la Lazio di San Pietroburgo non basti. Vediamo i tamponi, non so se Immobile e Leiva saranno in campo. Se penso a Morata contro Hoedt mi vengono i brividi, quando ieri sera sono entrati giocatori di qualità Hoedt ha dimostrato di essere di una lentezza esasperante. Se la Lazio ne perde tre in sette partite diventa grave, per me è un’ultima spiaggia per tutte e due le formazioni».