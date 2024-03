Lazio Juve, Capello elogia Tudor: «Si è presentato con idee chiare. Sulla Coppa Italia dico questo»

Lazio-Juve, Fabio Capello, ex tecnico, ha commentato la doppia sfida tra campionato e Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così della sfida di sabato tra Lazio e Juve:

TUDOR – «Devo dire la verità, con me non ha visto molto il campo. Però si è sempre comportato con grande correttezza. E da allenatore ho apprezzato molto le sue prime dichiarazioni alla Lazio: mi pare avere le idee chiare».

LAZIO-JUVE – «Sarà una partita difficile e importante per entrambi i tecnici. Tudor deve iniziare bene, ma Massimiliano Allegri ha bisogno di fare punti, altrimenti mette a rischio la qualificazione in Champions. Dietro corrono eh. E se la Juve dovesse continuare a non fare risultato, proseguirebbe la discesa. Frenare in discesa le garantisco che è complicato».

COPPA ITALIA – «Premessa: nessuna delle due penserà già sabato alla coppa, a meno che la Lazio non dia già per finita la rincorsa Champions. Ma io ho vinto un campionato recuperando 9 punti al Barcellona, quindi non sarei d’accordo. Comunque per Tudor raggiungere subito una finale sarebbe un bel modo di presentarsi, mentre per Allegri la Coppa Italia è l’unico modo per non chiudere con zero trofei in tre anni. E Max è sempre stato abituato a vincere…».

LE PAROLE DI CAPELLO ALLA GAZZETTA DELLO SPORT