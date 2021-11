Lazio Juvantus: la sfida passa anche dal centrocampo, i dettagli

Sabato pomeriggio Lazio e Juventus si affronteranno all’Olimpico per la 13ª giornata di Serie A, una sfida che passa anche dal centrocampo

Centrocampo decisivo. Mancano due giorni alla sfida tra Lazio e Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Una sfida che sarà decisiva soprattutto per la classifica bianconera. Sotto questo punto di vista fondamentale potrebbero essere i duelli a centrocampo.

Da una parte ci sono Milinkovic Savic e Luis Alberto: Sarri ha fatto fatica a farli coesistere, perché entrambi – difetto tipico dei purosangue – amano essere propositivi, giocare con la palla tra i piedi, ma poi quando si tratta di sacrificarsi in fase di copertura diventano latitanti. Poi però la quadratura del cerchio è riuscita.

Dall’altra ci sono Locatelli e McKennie: Allegri è a caccia di equilibri, lì in mezzo. Come riporta la Gazzetta dello Sport la squadra non sembra ancora potersi permettere un centrocampo a due, anche sabato ci sarà l’aggiunta di Rabiot in un ruolo spurio. Intanto però da un mesetto il tecnico sembra aver trovato finalmente un coppia su sui fare affidamento. Al campo il verdetto su quale delle due coppie sarà decisiva.