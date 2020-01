Lazio, Jacobelli: «Biancocelesti unici in grado di opporsi alla Juve!»

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto per parlare della lotta Scudetto parlando anche della Lazio

«Il bilancio di questa Serie A è buono per via dell’interesse che ha suscitato il girone d’andata, ripensando agli 8 anni di dominio Juventus questo è positivo. La lotta Scudetto è riservata ai bianconeri, con Inter e soprattutto la Lazio che ha stabilito l’incredibile record di 10 vittorie consecutive. I biancocelesti nel 2019 hanno vinto Coppa Italia e Supercoppa sottraendola alla Juve, dimostrando di essere l’unica squadra di questo periodo storico del nostro calcio capace di opporsi ai bianconeri in Italia. Inoltre tra un mese, o poco più, il fattore Europa inciderà molto sulla lotta per il titolo».