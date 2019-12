Lazio, Izzo: «Le prime partite dell’anno diranno molto»

Il giornalista del Corriere della Sera, Stefano Izzo, ha espresso il proprio parere su come potrà iniziare l’anno la Lazio

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Stefano Izzo ha detto la sua sul campionato bianoceleste e sulle possibili difficoltà che si dovranno affrontare nel 2020.

Il giornalista ha detto: «Le prime partite dell’anno, orientativamente fino al recupero con l’Hellas Verona, diranno molto sulla stagione della Lazio. Ci saranno cinque partite all’Olimpico in questo lasso di tempo; ci sono alcune partite complicata da altre si potranno ottenere i tre punti più facilmente. Si riparte con tanto entusiasmo, i biglietti per il settore ospiti dello stadio del Brescia sono un importante termometro. Oggi a Formello è atteso un autentico bagno di folla. Servirà gestire al meglio la situazione, qualche partita potrebbe girare male ma la squadra in primis non deve perdere convinzione nei propri mezzi».