È Ital-Lazio: Mancini potrebbe convocare 9 biancocelesti

Lazio sempre più Made in Italy: Mancini potrebbe potenzialmente convocarne nove dalla squadra di Sarri

In casa Lazio tra nuovi acquisti e vecchia guardia, adesso sono ben nove i talenti nostrani a disposizione del tecnico, che potenzialmente nella formazione titolare potrebbe utilizzarne otto, possibilità che ha solamente il Monza in Serie A.

La Lazio si conferma quindi un bacino importante dal quale Mancini potrà continuare ad attingere. Dal veterano Immobile, al giovane Cancellieri, passando per Provedel e Casale, quest’ultimo reduce da uno stage a Coverciano. Dopo il gol segnato contro la Fiorentina il centrale vuole diventare un habitué delle convocazioni del ct, cosa che di questo passo toccherà a Romagnoli visto che è tornato ai ritmi di tre stagioni fa. Ci sperano poi Lazzari e Cataldi, di nuovo nel mirino del Mancio, così come Zaccagni, miglior marcatore biancoceleste in campionato a due sole lunghezze da una doppia cifra mai raggiunta in carriera. Alla lunga lista si aggiunge perciò Pellegrini, uno che proprio con Mancini nel novembre 2020 ha esordito con la maglia della Nazionale maggiore.