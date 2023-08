Lazio, Isaksen si presenta: le sue parole in conferenza stampa

Lazio, Gustav Isaksen si presenta: le sue parole in conferenza stampa

Giornata di presentazioni in casa Lazio, anche per Gustav Isaksen, esterno offensivo arrivato dal Midtjylland in questa sessione di mercato.

Ecco la sua conferenza stampa integrale.

PRESENTAZIONE– «Sono molto felice di essere qui. Grazie per le parole. Per me è un sogno giocare con la maglia biancoceleste. Peccato aver perso la prima partita, ma ci rifaremo domenica. Non vedo l’ora di giocare in campionato e anche in coppa »

CIFRE DEL TRASFERIMENTO- «Un onore che la Lazio abbia pagato cosi tanto per il mio ingaggio. Sarà un onore onorare la cifra spesa nei miei confronti»

CAMPIONATO DANESE- «La lega danese è in forte crescita. Ci sono tre squadre che potrebbero raggiungere la fase ai gironi di Champions.»

GOL ALLA LAZIO IN EUROPA LEAGUE– «Tanti giocatori me lo hanno ricordato. Radu ha detto che è stata colpa mia se ha smesso di giocare, ma ora gioco dalla parte giusta e nella squadra giusta»

TRAGUARDI STAGIONE- «Una sorpresa vedere tanti tifosi in aeroporto, non me lo aspettavo. Sono pronto a dare tutto per questa maglia. Obiettivi? Passare il girone e fare il massimo in campionato»

CHAMPIONS LEAGUE– «Mi ha divertito giocare contro grandi club, ma ora giocherò contro grandi club anche in Serie A.»

NAZIONALE DANESE– «Non ci penso ora in questo momento, il focus ora è solo sulla Lazio, ma se dovesse arrivare la chiamata sarò orgoglioso»

DOVE VUOLE ARRIVARE ISAKSEN- «Sono certo di poter crescere con la Lazio, sono circondato da grandi giocatori e abbiamo un grande allenatore. Ci sono molti presupposti per continuare a crescere.»

TEMPERATURE DIVERSE- «In Danimarca la massima è 15 gradi. Mi dovrò abituare, ma lo sto facendo. Sto lavorando per adattare il mio stile di gioco alle temperature italiane»