Lazio, Inzaghi: stop nell’anno migliore e intanto si attende una decisione

Lazio, la squadra di mister Inzaghi è stata bruscamente fermata dal coronavirus in quello che poteva essere l’anno giusto

Mai come oggi il futuro appare incerto e la Lazio è l’unico club di Serie A ad aver preso una posizione seria in merito. Dal primo giorno in cui l’Italia ha avuto a che fare con questa epidemia la società ha sempre espresso di voler tornare in campo.

La speranza era quella di ricominciare lunedì almeno con gli allenamenti ma così non sarà. Del resto Formello è pronto da un mese, Lotito ha pensato a tutto e il gruppo non ha mai mentalmente mollato rimanendo unito, facendo squadra. La battaglia è ancora lunga e difficile ma non è ancora finita.