Lazio, Inzaghi ad una vittoria dal record di Eriksson

Nel caso in cui stasera, in Lazio-Fiorentina, Inzaghi dovesse cogliere una vittoria raggiungerà Sven Goran Eriksson in quanto a successi

Questa sera, Simone Inzaghi, contro la Fiorentina darà la caccia alla vittoria per tentare di tenere il passo della Juventus in ottica Scudetto. Inoltre, se il tecnico piacentino dovesse centrare un successo, raggiungerebbe l’allenatore del secondo Scudetto biancoceleste: Sven Goran Eriksson.

Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il tecnico svedese ha presidiato la panchina della Lazio tra il 1998 e il 2001 ottenendo 106 vittorie ed è ad oggi l’allenatore con più vittorie della storia biancoceleste, Inzaghi lo insegue a quota 105. Un motivo in più per Simone per cercare un +3 dal duplice sapore.

Gianlorenzo Di Pinto