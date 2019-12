Le parole sentite di mister Inzaghi, durante la cena di Natale a Spazio900, a Lazio Style Channel

Non poteva mancare Simone Inzaghi in questa magica serata. Le parole del mister, nella cornice di Spazio900, alle telecamere di Lazio Style Channel: «È un momento molto positivo, di gioia. Penso che ce lo dobbiamo godere sapendo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta. Dovremo essere bravi nel lavorare bene, realizzare un sogno. Per realizzarlo la strada è ancora lunga, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. Voglio rendere omaggio a questi ragazzi che sono con me da quattro anni. Li voglio ringraziare pubblicamente, perchè mi emozionano ogni domenica, ogni partita. Non solo queste 8 partite. Ieri partita particolare, il IV Uomo ha fatto tutto il secondo tempo dicendomi che mi avrebbe cacciato. Al gol di Caicedo mi son seduto in panchina, ho fatto esultare tutti gli altri».

«È una squadra consapevole, che riesce a essere lucida e razionale. Tra cinque giorni sappiamo ci sarà una finale impegnativa ma sono sicuro che i ragazzi l’affronteranno al meglio. Saluto tutti i tifosi biancocelesti, anche ieri a Cagliari ci hanno seguito in tanti. Erano lì, poi all’aeroporto in Sardegna e a Roma. A nome della squadra li ringrazio, spero di regalare loro altre soddisfazioni».