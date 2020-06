Lazio, Inzaghi piace a Barcellona e PSG, ma Lotito lo vuole blindare

Lazio, il tecnico biancoceleste è seguito da Barcellona e PSG, ma il presidente Lotito vuole blindarlo con il rinnovo fino al 2023

Simone Inzaghi è uno degli allenatori più promettenti del panorama mondiale. Non a caso, con la Lazio oltre ad aver già vinto 3 trofei in 4 anni, sta ottenendo risultati incredibili.

Per questi motivi, come riporta Repubblica, il tecnico biancoceleste piace a Barcellona e PSG. Tuttavia, il presidente Claudio Lotito, non ha nessuna voglia di privarsi del piacentino ed è pronto ad offrirgli il rinnovo fino al 2023.