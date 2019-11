Lazio, Inzaghi interrompe l’allenamento e piomba in campo

Lazio, la rassegna stampa rivela un particolare curioso sull’allenamento di ieri: Inzaghi in campo suona la carica.

L’episodio è stato svelato questa mattina dal Corriere dello Sport, e dimostra quanto il mister della Lazio, Simone Inzaghi, metta e pretenda sempre il 100% sul campo. Anche in allenamento. La grinta e la tenacia fanno parte del suo pedigree: notare un – seppur lieve – calo d’intensità da parte della sua squadra a lavoro sul campo sportivo di Formello, non gli è andato giù.

Come racconta oggi il quotidiano, il tecnico ha interrotto la seduta pomeridiana per scendere direttamente in campo e suonare la carica e accendere gli animi dei suoi. Domenica si ricomincia a correre: è necessario farlo tutti con la stessa intensità.