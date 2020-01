Lazio, Inzaghi ed il figlio in un quadretto tutto biancoceleste

Ieri è andata in scena ancora una volta l’ennesima dimostrazione di amore tra Inzaghi ed il figlio: la società sui social cattura l’attimo

«Di padre in figlio», così ha commentato la Lazio il quadretto familiare dove sono ritratti mister Inzaghi ed il figlio.

A fine partita, come di consuetudine, il piccolo Lorenzo è entrato in campo per giocare con gli altri bambini dove il padre conquista punti su punti: Simone si ferma ed inizia a divertirsi con lui facendo innamorare ancora di più tutti i tifosi biancocelesti. La società ha pubblicato il video sui social, per dimostrare quanto amore circoli dentro l’ambiente.