Lazio, Inzaghi chiama a rotazione i giocatori: «State sereni e rimanete in casa»

Lazio, importantissimo il lavoro di mister Inzaghi in queste settimane di stop forzato per i biancocelesti

Sono tempi incerti per il calcio italiano fermo ormai da tra settimane a causa dell’emergenza legata al coronavirus. La Lazio però non si lascia abbattere e crede ad una ripresa quando tutto sarà finito. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, mister Inzaghi in queste settimane sta facendo di tutto per tenere alto il morale della sua squadra.

Messaggi e chiamate a rotazione ai singoli per sincerarsi delle loro condizioni e per rassicurarli. Il tecnico ha infatti detto ai calciatori che il lavoro che stanno facendo ora sarà importantissimo per farsi trovare pronti in futuro. La Lazio è unita e i giocatori sono tutti a Roma. Vietato distrarsi.