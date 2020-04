Lazio, mister Inzaghi carica i suoi ragazzi anche a distanza

Lazio, Inzaghi tiene alta la concentrazione dei suoi ragazzi: ieri un messaggio lanciato alla squadra per manetenere la motivazioen

Tenere alta la motivazione. Lavorare sulla mente e non solo sul fisico. Il professor Ripert ha dato precise direttive ai giocatori della Lazio per la condizione atletica, mister Inzaghi pensa alla fiducia del gruppo.

Il tecnico – come riportato dal Corriere dello Sport – ha sfruttato il compleanno per rispondere agli auguri fatti dai suoi ragazzi con un messaggio: non mollare.

Questo è l’imperativo. Non cedere, rimanere pronti per ricominciare proprio da dove ci si era fermati.